طمار: “سجلنا بنايات شيدت فوق أراضي غير صالحة للبناء”

تأسف وزير السكن عبد الوحيد طمار اليوم الإثنين، عن تسجيل دائرته الوزارية لبنايات شيّدت على جرف الوديان والأراضي الطينية والمنتفخة وفوق الأراضي المصدعة.

وأورد وزير السكن اليوم الإثنين، خلال الكلمة التي ألقاها في إنطلاق الملتقى الوطني لمجابهة الكوارث الطبيعية، أن الأخطار دائما ما تكون مفاجئة، لكن الجهات الوصية تعكف على تدعيم الوسائل وتعزيز شبكة الرقابة التقنية.

وقال أن قواعد البناء ضد الزلازل تمت مراجعتها عدة مرات، آخرها سنة 2003، كاشفا عن إعادة تحيينها قريبا.

وشدد طمار على ضرورة تصنيف وإعداد مخططات قبل الشروع في البناء قصد تفادي الكوارث، مع فرض رقابة لصيقة في هذه المناطق.