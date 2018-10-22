طمار :عملية توزيع 80 ألف سكن عبر الوطن الخميس المقبل

يشرف وزيرالسكن والعمران،عبد الوحيد طمار،على إنطلاق العملية الثالثة لتوزيع 80 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، هذا الخميس بولاية بسكرة.

وحسب ما أعلنته الوزارة،عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك جاءت العملية تخليدا لذكرى عيد الثورة المجيدة المصادف للفاتح من نوفمبر.

تشرع وزارة السكن في توزيع أزيد من 80 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في جميع أرجاء الوطن.

وتأتي هذه العملية تكملة للعمليتين السابقتين التي تم توزيع أكثر 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

حيث تم بتاريخ 10 جوان 2018 توزيع 50 ألف وحدة سكنية بمناسبة ليلة القدرالمباركة.

كما تم توزيع في 04 جويلية 2018 55 ألف وحدة سكنية بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب .