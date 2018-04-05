طمار: لا تمديد لآجال تسليم سكنات LPP إلى 2019

اكد وزير السكن عبد الوحيد طمار اليوم الخميس بالعاصمة انه سيتم اعداد رزنامة جديدة تكون مضبوطة لتسليم سكنات LPP بدقة.

وسيتم ضبط الرزنامة من حيث آجال تسليم المشاريع قيد الانجاز، من خلال وضع مخطط دقيق لها عبر 46 ورشة بالعاصمة.

وخلال زيارة تفقدية قام بها إلى بعض ورشات انجاز بالعاصمة أعطى الوزير تعليماته بضرورة تدارك التأخر المسجل واحترام آجال الانجاز.

وعبر الوزير عن عدم رضاه لمستوى الأشغال المنجزة من طرف المقاولات والمخططات المعتمدة من طرف مكاتب الدراسات.

والتي أهملت الجانب الفني للهندسة المعمارية وكذا جمالية المحيط .

وأكد الوزير على ضرورة تدارك التأخر المسجل في عمليات الانجاز ومراقبة عمل المقاولات بدقة.

مع رفضه لتمديد الآجال الى غاية 2019، معتبرا أن المبررات غير مقبولة في بعض الحالات.

وتوعد الوزير بعض مكاتب الدراسات بعدم تسديد مستحقاتهم في حال عدم قيامهم بالعمل بالطريقة الصحيحة.

أو استمرار الفوضى الحاصلة في التصميم الهندسي للسكنات والمحيط السكني.

وركز الوزير على ضرورة الانجاز المدروس للطرق والشبكات المختلفة داخل المجمع السكني.

مع اتاحة الفضاء لإنجاز مساحات الترفيه ولعب الاطفال، ووضع تصاميم هندسية تتناسب والمحيط الطبيعي الحاضن للمشروع.

وحسب الوزير فستتم خلال السنة الجارية عدة عمليات لتوزيع السكنات من صيغة الترقوي العمومي.

وعليه ينبغي الحرص على تسليم أحياء سكنية متكاملة تحترم الجانب الجمالي وليس تسليم وحدات سكنية فقط.

وركز على الزامية تسليم المرافق العمومية خلال تسليم السكنات.

وقال انه ينبغي ان تكون حاضرة يوم التسليم وستكون متابعة لكل الورشات الخاصة بهذا النمط.