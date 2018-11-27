طمار : نسبة الأشغال بجامع الجزائر الأعظم فاقت 90 بالمئة

تفقد وزير السكن، وحيد طمار، رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، اليوم ورشات جامع الجزائر الاعظم.

وقد صرح الوزير أن إنجاز جامع الجزائر هو حاليا في مرحلته الاخيرة.

حيث فاقت نسبة الأشغال به 90 بالمائة ولم تتبق سوى اللمسات الأخيرة وبعض أشغال تجهيزات الصوت والإنارة والديكور العام.

وتفقد الوزير قاعة الصلاة التي إنتهت بها الأشغال تقريبا،حيت تمت أشغال رص البلاط على الأرضية بالكامل وستفرش بالزرابي الأسبوع القادم.

كما تم وضع الثريا الرئيسية وسط قاعة الصلاة والتي تقع تحت 8 كواشف ضوئية ويربطها بالسقف أزيد من 30 حبلا معدنيا.

إضافة الى الثريات الصغرى عبر ارجاء الجامع والبالغ عددها 89 وحدة.

كما تفقد الوزير المحراب وكذا المنبر اللذان إستكملت اشغالها بالكامل، حيث تمت زخرفة المنبر من قبل شركة جزائرية مختصة في النقش على الخشب.

كما عاين الوزير القاعة الشرفية للجامع وكذا الجناح المخصص للإمام الذي اعد خصيصا لإقامة حلقات الذكر، وجلسات القرآن وإعداد دروس الجمعة.

وتفقد الوزير ايضا المساحات الخضراء المحيطة بالجامع والحديقة الإسلامية التي غرست بها الأشجار المذكورة في القرآن الكريم كالتين والزيتون والرمان.

وتميزت هذه الحديقة بجدار شلال الى جانب 16 نافورة مياه.

كما وقف طمار على الممرين اللذان يؤديان من قاعة الصلاة الى الواجهة البحرية حيث أشرفت الأشغال بهما على الإنتهاء.