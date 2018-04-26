طمار وزمالي بفرنسا غدا للإشراف على أيام إعلامية حول LPP و”أنساج” و”كناك”

يرتقب أن تنطلق بفرنسا الأيام الإعلامية حول السكن الترقوي العمومي الموجه لافراد الجالية الجزائرية.

و كذا آليات انشاء المؤسسات المصغرة في اطار أجهزة التشغيل المختلفة، وذلك بداية يزم غدا وتستمر الى غاية 30 من الشهر الجاري.

وسيشرف وزيرا السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي غدا الجمعة على إنطلاق هذه الأيام الاعلامية.

حول السكن الترقوي العمومي الموكل انجازه للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وكذا اليات انشاء المؤسسات المصغرة في اطار جهاز “أنساج” و”كناك”.

لفائدة افراد الجالية الجزائرية المقيمة في كل من باريس وليل وليون ومرسيليا.