طمار: وضعنا خطة جديدة لإنجاز سكناتLSP وLPA

كشف اليوم عبد الوحيد طمار وزير السكّن والعمران والمدينة عن وضع ميكانيزمات جديدة لتفادي المشاكل السابقة في إنجاز سكناتLSP وLPA.

وأضاف خلال زيارة التفقدية التس قادته للجلفة أنه تم إتخاذ إجراءات صارمة مع مديري السكن في تمويل ومتابعة المشاريع السكنية منذ البداية حتى النهاية.

كما نصبا خلية تعمّل على معالجة 16 ألف وحدة سكنية بصيغة LPA كانت تعاني من اختلالات.

وأوضح الوزير أنّ هذا التشخيص، بيَّن وجود عدّة خلّل في الميكانيزمات، خاصة مع المشاكل التي طرحها المستفيدون والمتعلّقة منها بالتأخر في وتيرة الإنجاز.

وكذا وجود الغلاف المالي لسكناتهم، مشيرًا بأنه تمّ وضع ميكانيزمات جديدة، من شأنها أن تسمح لهم بتفادي هذه المشاكل التي كانت مطروحة في وقت سابق، والتي تتعلّق بالمتابعة، خاصة ما تعلق بإنجاز سكنات” LSP وLPA”.

وللإشار فقد قام عبد الوحيد طمار وزير السكّن والعمران والمدينة بزيارته التفقدية لقطاعه بولاية الجلفة.