طمار و زمالي في نيويورك لعرض فرص الإستثمار والسكن على الزماڨرة

يحل وزير السكن، عبد الوحيد طمار، بمعية وزير العمل مراد زمالي، السبت القادم، بمدينة نيويورك الأمريكية، من أجل إطلاع الجالية الجزائرية هناك بمختلف التدابير في مجال الإستثمار والسكن.

وستتخلل الزيارة، عقد إجتماع بمقر القنصلية يهدف إلى عرض مختلف التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

سيتمحور الإجتماع، حول سبل الحصول على سكن من خلال صيغة السكن الترقوي العمومي، تحت رعاية وزارة السكن، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

كما سيتم التطرق خلال هذا الإجتماع، إلى فرص الإستثمار، و تمويل المشاريع المفتوحة للشباب الجزائري من طرف وزارة العمل والضمان الإجتماعي.