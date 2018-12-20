طمار يسلم مفاتيح ومقررات سكنات وإعانات ريفية لـ 1938 مستفيد بجيجل

أشرف وزير السكن، عبد الوحيد طمار، على تسليم مفاتيح سكنات والإعانات الريفية ومقررات ما قبل التخصيص لفائدة 1938 مستفيد، بجيجل.

وفي اليوم الثاني من زيارته إلى ولاية جيجل، قام طمار، بوضع حجر الأساس للانطلاق في إنجاز 1100 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل ” على مستوى بلدية قاوس.

كما كانت له زيارة لمشروع 100 مسكن اجتماعي مبرمج للتوزيع، حيث تم تسميته بإسم الشهيد بودريعة سعيد، أحد رموز الثورة المجيدة بالمنطقة.

و ببلدية جيجل، قام الوزير، بوضع حجر الأساس للانطلاق في إنجاز 1200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

وشدد على مقاولة الإنجاز بضرورة إحترام أجال الانجاز المتفق.

كما قام بتدشين مقر مديرية السكن والتجهيزات العمومية ، وكان له لقاء مع العمال والموظفين .