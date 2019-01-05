طمار يشرح طريقة بناء السكن الريفي لشاب مستغانمي

شرح وزير السكن عبد الوحيد طمار لأحد مواطني ولاية مستغانم، طريقة تشييد سكن ريفي وفق الإستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة مستقبلا.

وقال طمار إن المشروع سيمنح لمقاولات تشرف على إعطاء المسكن طابعه المعماري وفق تصور الوزارة، على أن يتحمل المستفيد إتمام مسكنه من الداخل.

وأضاف الوزير بأن المسكن سيتضمن “حوش” صغير من الجهة الخلفية، وغرف سيقوم صاحب المنزل بعدها بالتقسيم وفق الطريقة التي يرغب فيها.

وقال الوزير بإظهار صور افتراضية للسكن كانت محملة على مستوى هاتفه النقال، بحيث ستوفر الدولة القطع الأرضية لبناء سكنات تكون على شكل مجمعات.

وستتكفل الدولة بالأرضية والبنية التحتية للمسكن فضلا عن الواجهة مقابل 70 مليون سنتيم القيمة المخصصة كإعانة للسكن الريفي.