طمار يضع حجر الأساس لإنجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة “عدل”في تيسمسيلت

قام وزير السكن عبد الوحيد طمار، بوضع حجر الأساس للإنطلاق في انجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بتيسمسيلت.

كما وضع الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لمشروع 800 وحدة سكنية بصيغة عدل بولاية تيسمسيلت، حجر الأساس للانطلاق في إنجاز 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم .

وعقد عبد الوحيد طمار، جلسة عمل مع السلطات المحلية والمدراء التنفيذيين، استمع إلى عرض مفصل حول قطاع السكن والتعمير بالولاية.

كما وقف على حصيلة النشاطات والسكنات المنجزة بجميع الصيغ.

و أعطى المسؤول الاول عن قطاع السكن، تعليمات صارمة للمدراء من خلال اعتماد استراتيجية جديدة من أجل الانطلاق الفعلي في إنجاز السكنات

التي تعرف بعض التأخر واحترام رزنامة العمل وإكمال كل البرامج السكنية التي هي في طور الانجاز في أجالها المحددة .

كما استقبل بعض المواطنين واستمع إلى انشغلاتهم و هذا في إطار عملية التواصل بين الإدارة والمواطن.

حيث أكد لهم أنّ الدولة خصصت لهذه الولاية حصص جد معتبرة من السكنات بكل الصيغ و بإعتبارها ولاية فلاحية بإمتياز.

كما خصصت لها إعانات ريفية معتبرة سيتم تجسيدها مستقبلا على شكل سكن ريفي مجمع .

ستتكفل الدولة بالجانب المتعلق بالتهيئة الخارجية

و أكد أيضا أن طبيعة المنطقة والطلب المتزايد لهذه الصيغة يتطلب منا إعطاء اهمية لهذه الصيغة من اجل استقرار الفلاح في بيئته.