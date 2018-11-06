طمار: ” 20 ألف مكتتب “ميـﭬــري”  في صيغة LPP عبر 93 دولة”

كشف وزير السكن والمدينة والعمران عبد الوحيد طمار، أن أكثر من 20 ألف مكتتب من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج عبر 93 دولة قاموا بالتسجيل في برنامج الترقوي العمومي.

وقال طمار خلال عرض مشروع المالية 2019، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، ان عدد المكتتبين من الجالية المقيمة في الخارج وصل إلى غاية الآن 20038 مكتتب عبر 93 دولة.

وأضاف: “فيما يخص برنامج السكن الترقوي العمومي LPP وبقرار من رئاسة الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم توسيع الإستفادة من هذه الصيغة إلى جاليتنا في الخارج”.

وتابع قائلا: “وفي هذا الإطار سجلنا اقبال كبير من حيث عدد الغجمالي للمكتتبين إلى غاية اليوم 20038 مكتتب عبر 93 دولة”.

وأكد ذات المتحدث، أنه ولضمان السيرورة الحسنة لهذه العملية تم عقد 3 لقاءات تحسيسية وإعلامية مع الجالية في الخارج مع التنسيق مع وزارة الخارجية.

اللقاء الأول كان في فرنسا، في كل من باريس وتولوز ومارسيليا ونيس من 27 إلى 29أفريل الماضي.

اما اللقاء الثاني فقد كان في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، والثالث بأبوظبي ودبي بالإمارات وهذا في جوان الماضي

كما التقى الوزير طمار بالجالية بلندن بالمملكة المتحدة يوم 2 نوفمبر وستكون لقاءات أخرى في المدى القريب على مستوى القارة الأمريكية وكندا وأمريكا.