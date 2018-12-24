طمار : 470 ألف سكن “عدل” يكلف الدولة قرابة 2500 مليار دج

كشف عبد الوحيد طمار وزيرالسكن اليوم الإثنين أن 470 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل” كلفت خزينة الدولة 2465 مليار دج.

وأضاف طمار خلال لقاءه مع 37 جمعية وتمثيلية لمكتتبي عدل أنه تم إنجاز إنجاز 111.073 وحدة.

وتجري الأشغال ب 285.726 وحدة، فيما ينتظر انطلاق 73.201 مسكن.

كما يرتقب أن تنجز في إطاره 90 ألف وحدة بمبلغ 462 مليار دج للتكفل بكل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن.

مشيرا أن اللقاءات مع الجمعيات سمحت بتسوية 18 نقطة مشتركة وحصر 104 نقاط عبارة عن انشغالات خاصة.

وفي ذات السياق أوضح طمار تسجيل برنامج يضم 90 ألف وحدة سكنية لسنة 2019 بمبلغ قيمته 472 مليار دج رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد.