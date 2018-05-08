«طماطـــم بالـــدود».. وقهـــوة نتنـــة فـــي «قفـــة العــــار»!

رؤساء البلديات يضربون بتعليمة وزارتي الداخلية والتضامن عرض الحائط

قفة رمضان بـ 6 مكونات بدل 17 مادة غذائية في المدية واحتجاجات خلال عملية التوزيع في ولايات أخرى

شهدت عملية توزيع قفة رمضان لهذه السنة العديد من الاحتجاجات بسبب تطهير قوائم العائلات المعوزة، كما تضمنت القفة موادا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، الأمر الذي أثار حفيظة العائلات الفقيرة، أين تم توزيع طماطم فاسدة في قفة رمضان بولاية تڤرت وقهوة نتنة الرائحة بولاية المسيلة، ناهيك عن غبرة الحليب التي يجهل ماهيتها بولاية النعامة.

«أميار» يخالفون تعليمة وزارة الداخلية ويقدمون قفة بمواد ناقصة

اشتكت العديد من العائلات المعوزة عبر بلديات ربوع الوطن، من نقص بعض المواد في قفة رمضان التي تسلموها، مؤخرا، وأفادت مصادر لـ«النهار» بأن العديد من «الأميار» ضربوا تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرض الحائط، والتي أقرت بأن تتضمن قفة رمضان ما بين 15 و17 مادة غذائية من أجل توزيعها على الفقراء، غير أن عديد العائلات العائلات تفاجأت باختفاء مواد على غرار مادة الحليب المجفف أو البرقوق الجاف وحتى الزبيب، ناهيك عن أكياس السميد من حجم 10 كلغ لعدم توفرها حاليا، وهو ما أثار حفيظة واستياء المستفيدين.

رؤساء بلديات لم يقرروا بعد موعد توزيع القفة في المسيلة

بالرغم من قرار الوالي الخاص بتوزيع قفة رمضان مبكرا وقبل حلول الشهـر الفضيل، غير أن رؤساء عدة بلديات تأخروا في إعلان تاريخ انطلاق توزيع قفة رمضان، رغم الانتهاء من ضبط قائمة العائلات المعنية بالقفة، وتحديد المبلغ المخصص لها والمقدر بـ 5 آلاف دينار، وأضافت مصادرنا أن بعض البلديات لم يتم بعد اختيار ممون للقفة بها، مما يعني أن عملية توزيعها ستتأخر إلى غاية حلول الشهر، وهو مخالف لتعليمة وزير الداخلية والوالي.

توزيع 3 آلاف قفة في مڤرة والمستفيدون يشكون من رداءة القهوة

بادرت مصالح بلدية مڤرة شرق المسيلة، برصد مليار ونصف سنتيم لتوفير 3000 قفة رمضان تم توزيعها على العائلات المعوزة، بداية هذا الأسبوع، حيث تم تسليم الإعانة والتي تحتوي على مواد غذائية إلى العائلات المعوزة، حيث أن بعض المستفيدين من القفة نددوا بمحتوياتها وكشفوا أن مادة القهوة فاسدة، وبعد قيام بعض العائلات بطهيها وجدوها من دون طعم وطالبوا السلطات المحلية بفتح تحقيق.

الفئات الهشة تصطدم بحواجز للاستفادة من قفة رمضان في أم البواقي

لم تخلُ عملية توزيع قفة رمضان بالرغم من بدايتها في ولاية أم البواقي من عملية الاحتجاج والتذمر لعدم وجود بعض السلع لدى الممونين بالكمية الكافية، مما يدفع إلى الانتظار ريثما تتوفر هذه السلع، خاصة ما تعلق بالدقيق، في حين لم تضبط قوائم المستفيدين ببعض البلديات، على اعتبار أنها كانت في انسداد، الأمر الذي جعل الفئات المعوزة في رحلة الذهاب والإياب إلى مقر البلدية من أجل تسجيل أنفسهم.

مستفيدون يشتكون من طماطم فاسدة في تڤرت

تفاجأ المستفيدون من قفة رمضان ببعض بلديات تڤرت الكبرى بوجود محتويات فاسدة وغير صالحة بتاتا للاستهلاك في قفة رمضان المقدمة هذه السنة من طرف بعض مصالح البلديات، كالطماطم التي ظهرت نتنة وسوداء و«مصوفة»، وهو ما أثار حفيظة المستفيدين الذين رفضوا هذا التلاعب، خاصة وأن الطماطم المعلبة ظهرت غير صالحة للاستهلاك بتاتا، متسائلين كيف يصل الأمر إلى تقديم هذه المواد النتنة والفاسدة وفي قفة رمضان، ودعا المستفيدون إلى إعادة النظر في قفة رمضان ومراقبة المنتوجات المقدمة، مع العلم أن قفة رمضان هذه السنة شهدت بطئا كبيرا في التوزيع ولم يتسنّ إلى اليوم لبعض المسجلين في بعض البلديات تحصلهم على القفة.

مواطنون يقتحمون مدرسة مخصصة لتخزين قفة رمضان في قسنطينة

أقدم، منذ يومين، العشرات من المستفيدين من قفة رمضان بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، على اقتحام مؤسسة تربوية خصصت لتخزين قفة رمضان تمهيدا لتسليمها للمستفيدين، إلا أن تأخر تسليمها والإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الصدد، والتي تضم نقل الإعانة إلى المستفيدين بمقر سكنهم، أدى إلى اقتحام المؤسسة، بالأخص مع بروز شائعات حول تلاعبات وإقصاء بعد الأسماء من الإعانة، في حين تدخلت مصالح الشرطة لتفريق المعنيين وفتح تحقيق في القضية.

جمعيات الأحياء تحتج على إقصاء مستفيدين من القفة في المدية

شهدت عملية توزيع قفة رمضان على مستوى ولاية المدية اختلافا هذا الموسم عن سابقيه، بسبب إلزام رؤساء البلديات بتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوعين على أقل تقدير، مما جعل البلديات 64 على مستوى ولاية المدية تتسارع لتجنب غضب المسؤول الأول على الولاية، حيث شُرع في توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها تفاديا للطوابير التي كانت المشهد الرئيسي في السنوات الماضية، لكن رؤساء جمعيات الأحياء أبدوا امتعاضهم من عملية تطهير القوائم التي مست أكثر من 11 ألف عائلة، وهو الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج لدى رؤساء البلديات بسبب رفضهم لعملية التحيين، مما اعتبروه إقصاء وليس تطهيرا للقوائم، ورغم التعليمات الصارمة بضرورة بدء عملية توزيع القفة، إلا أن بعض البلديات تأخرت على غرار بلدية أم الجليلو في بلدية البواعيش، وفي بعض البلديات النائية، فإن مواد قفة رمضان وصلت إلى 6 مواد فقط ومن النوعية المتوسطة، الأمر الذي استاءت له العائلات الفقيرة، حيث أن تلك الفقة لا تتجاوز الأسبوع الأول من رمضان.