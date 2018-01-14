طموح محرز أكبر من “ليستر” !

يوم بعد آخر، يؤكد نجم الجزائر “رياض محرز” أن مكانته بين كبار الأندية الأوروبية سواء في إنجلترا أو خارج إنجلترا، وبشهادة الغريب قبل القريب.

الأداء الراقي الذي يقدمه الجزائري جعل الجميع يشيد به سواء معلقين أو مشجعين أو محللين وحتى مدربين.

فليس من السهل أن تتلاعب بدفاعات تشيلسي بقيادة مدربهم كونتي، والأبرز من ذلك في “الستامفورد بريدج”.

ويجب الوقوف عن أداء محرز ضد الأندية الكبيرة في إنجلترا، فاللاعب الكبير يظهر في المباريات الكبيرة وهذا ينطبق على محرز.

فقد أطاح بتوتنهام وكان السم القاتل ضد تشيلسي وتألق ضد ليفربول و أسال العرق البارد لأرسنال وتلاعب بلاعبي مانشستر يونايتد.

كما تلقى الإشادة من طرف مدرب السيتي بيب غوارديولا الذي وصفه بالأفضل.