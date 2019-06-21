طموح “محرز” يصنع الحدث في “القاهرة” !

أبدى النجم الجزائري “رياض محرز” عن استعداده رفقة المنتخب الوطني من أجل العودة بالتاج القاري من “القاهرة”.

وقال “محرز” في تصريح خص به الموقع الرسمي للكاف: “الهدف واضح وهو الذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.

وأضاف: “علينا أولا أن نجتاز دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة وبعدها سنرى إن شاء الله”.

وفي تصريحات سابقة للنجم الجزائري أكد “رياض” أن الهدف الرئيسي له هو التتويج بكأس إفريقيا مع الخضر.

هذه التصريحات صنعت الحدث في الوسط الرياضي، خاصة في “القاهرة” الذين يعلقون آمالا كبيرة على نجمهم “محمد صلاح”.