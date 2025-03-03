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الرياضة

طمين: “نحضر كما ينبغي بهدف تحقيق الفوز أمام شبيبة القبائل”

بقلم كريم تيغرمت
طمين: “نحضر كما ينبغي بهدف تحقيق الفوز أمام شبيبة القبائل”
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كشف لاعب شباب قسنطينة، منذر طمين، عومه رفقة ملائه، على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة أمام شبيبة القبائل، لسحاب البطولة، رغم اعترافه بصعوبتها.

وصرح اللاعب منذر طمين، في هذا الخصوص: “نحن نحضر بنية تحقيق الفوز، لا غير، في مبارتنا المقبلة”.

كما أضافق: “المدرب، واللاعبين، كلنا على دراية تامة بالمهمة التي تنتظرنا، ومدى صعوبتها على كلا الفريقين”.

وتابع منذر طمين: “المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ومن جهتنا سنحضر كما ينبغي لتحقيق الفوز فيها”.

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