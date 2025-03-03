طمين: “نحضر كما ينبغي بهدف تحقيق الفوز أمام شبيبة القبائل”

كشف لاعب شباب قسنطينة، منذر طمين، عومه رفقة ملائه، على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة أمام شبيبة القبائل، لسحاب البطولة، رغم اعترافه بصعوبتها.

وصرح اللاعب منذر طمين، في هذا الخصوص: “نحن نحضر بنية تحقيق الفوز، لا غير، في مبارتنا المقبلة”.

كما أضافق: “المدرب، واللاعبين، كلنا على دراية تامة بالمهمة التي تنتظرنا، ومدى صعوبتها على كلا الفريقين”.

وتابع منذر طمين: “المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ومن جهتنا سنحضر كما ينبغي لتحقيق الفوز فيها”.