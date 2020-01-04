نقلت تقارير إعلامية إيرانية عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني، ستضرب كل ما يقع في مدى نيرانها من القواعد الأمريكية.

وقال القيادي غلام علي أبو حمزة، لوكالة “تسنيم” للأنباء، إنّ 35 هدفًا أمريكيًا حيويًا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى القوات الإيرانية.

مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة ودولة الإحتلال يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني.

مضيفًا: “يعد مضيق هرمز طريقًا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج”.

وشدد على أن إيران تحتفظ بحقها في الإنتقام من الولايات المتحدة على إغتيال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس”.