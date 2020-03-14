سجلت اليوم السبت طوابير أمام مكتب الجوية الجزائرية بباريس، بعد تخفيض الرحلات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات، تظهر عشرات المواطنين الجزائرين المتواجدين في فرنسا، شكلوا طوابير أمام مكتب الجوية الجزائرية بباريس.

وأعلنت الجوية الجزائرية، أمس الجمعة، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من يوم الإثنين 16 مارس.

وأشارت الجوية الجزائرية على صفحتها بفيسبوك، أنه تم أيضا تخفيض مستوى الرحلات إلى فرنسا، بداية من اليوم السبت.

وألغت الجوية الجزائرية الرحلات إلى فرنسا من مطارات سطيف، باتنة، تلمسان، بجاية، عنابة. الوادي، بسكرة، الشلف.

وستقتصر الرحلات الجوية نحو فرنسا على مطارات الجزائر، وهران، وقسنطينة بمستوى منخفض.

وتضمن الجوية الجزائرية تعويض الذين تأثروا بإلغاء أو تأجيل الرحلات، كما تعلم زبائنها المتضررين إمكانية تغيير مواعيد الحجوزات أو تأجيلها بدون دفع مصاريف إضافية.