طوابير الجوع تنتشر.. الإسبانيون يدفعون ثمن تأزم العلاقات مع الجزائر

منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها مع إسبانيا بسبب تغير موقف الحكومة الإسبانية الحالية من قضية الصحراء الغربية. يعيش الإسبانيون أزمة خانقة وصلت حد الوقوف في طوابير للحصول على طعام مجاني.

ويشير مراقبون إسبانيون إلى أن تغيير الاتجاه في السياسة الخارجية لإسبانيا فيما يتعلق بالصحراء الغربية. كان مكلفًا للغاية بالنسبة للشعب الإسباني. الذي يتعين عليه الآن دفع أسعار الغاز المرتفعة من جيوبه في خضم أزمة الطاقة العالمية.

ذكرت صحيفة “ليبر ميركادو” الإسبانية يوم الخميس 20 أكتوبر. أن قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز نسف معاهدات الصداقة والتعاون مع الجزائر وأدى إلى تضرر الاقتصاد الاسباني بشكل كبير

بالنسبة للصحيفة المتخصصة في الاقتصاد ، فإن نتائج هذا التغيير في الاتجاه ملموسة وملموسة. تظهر الآن في فاتورة الغاز والكهرباء التي تدفعها جميع المنازل والشركات.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية أن إلغاء معاهدات الصداقة تسبب في تغيير نظام الأسعار. مؤكدة بشكل قاطع أن سياسة سانشيز الخارجية كلفت الإسبان غالياً.

وقد شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مظاهرتين لعمال السكك الحديدية والمدرسين، في تزايد واضح لوتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد. وترافقت المظاهرتان مع صعود معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

“طوابير الجوع” أمام بنوك الطعام

تزداد طوابير الجوع أمام بنوك توزيع الطعام وسط أزمة ارتفاع الأسعار الخانقة التي تعصف بعدة دول أوروبية. كما هو الحال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتقول المنظمات الاجتماعية التي تستقبل المحتاجين للمساعدة إن تلك الطوابير أصبحت في ارتفاع ملحوظ ومستمر منذ أزمة وباء كوفيد-19.

واتسعت مظلة استيعاب المخولين للحصول على المساعدة والطعام المجاني لتشمل بعض الأفراد والعائلات من أصحاب المداخيل الضعيفة.

واقتصرت تلك المساعدات سابقاً على العاطلين عن العمل ومن ليس لهم دخل مادي قار.

وقد عرض الاعلام الاسباني مشاهد لطوابير “الجوع” في اسبانيا، بسبب أزمة ارتفاع الأسعار.

وعرض الفيديو عدد كبير من المواطنين الإسبان ، الذين قاموا بمليء حقائبهم بالمواد الغذائية ، بسبب أزمة الأسعار في بلدهم.