طوابير في محطة الوقود بسبب تعطل آلة التوزيع في قصر الشلالة بتيارت

ابدى زباىن محطة توزيع الوقود التابعة لمؤسسة نفطال بقصر الشلالة استياء كبيرا من حالة الطوابير التي اصبحت يعاني منها هؤلاء في الأيام الاخيرة .

وحسب هؤلاء فإن تعطل آلة توزيع الوقود الرئيسية تسبب في طوابير كبيرة وسط تساؤلات عن سبب عدم تدخل الجهة التقنية المسؤولة في تيارت لاصلاحها و هو ما خلق تذمرا كبيرا لدى الزبائن.

و اضاف هؤلاء للنهار اونلاين ان نقص عمال المحطة زاد من تفافم الوضع حيث تتوفر المحطة على 7 عمال فقط يتوزعون على مدار الساعة لتقديم الخدمات الزبائن و شوهد عاملان في مناوبتهما يتنقلان عبر الات التوزيع و هما في حالة ارهاق مما جعلهم يطالبون بزيادة عدد العمال لتقديم خدمات افضل خاصة ان محطة قصر الشلالة تعتبر الثانية بعد عاصمة الولاية من حيث المداخيل المالية .