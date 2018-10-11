طوارئ بسبب بكتيريا تتلف المحاصيل الزراعية

«فزيليلا فستديوزا» يدخلها المسافرون القادمون من إيطاليا وإسبانيا

تجنيد أعوان الجمارك ووضع مصائد فورمونية كاشفة للبكتيريا في المطارات والحدود مع دول الجوار

«البكتيريا» أتلفت مساحات زراعية كبيرة في إيطاليا ومنع أي محاولة لإدخال النباتات

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حالة الطوارئ عبر الحدود الجوية والبرية وحتى البحرية، بسبب بكتيريا جد خطيرة تتلف المحاصيل الزراعية، يتم إدخالها من دول أوروبا عبر نباتات من طرف المسافرين تتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية.

وجاء هذا الإعلان، بعد الانتشار الكبير لدى المسافرين القادمين من الخارج، وخاصة من دور أوروبا، على غرار إيطاليا وإسبانيا، يستوردون نباتات للزينة المنزلية حاملة للبكتيريا.

وهي البكتيريا التي تسببت في إتلاف مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية بدولة إيطاليا، كانت في مقدمتها الأشجار المثمرة والشأن نفسه تقريبا سجِّل بإسبانيا.

الأمر الذي أدى بالوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعلن حالة الطوارئ وتنشر ملصقات عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية، تؤكد من خلالها خطورة هذا النوع من البكتيريا المسماة «فزيليلا فستديوزا».

وعلاوة على الملصقات، فقد تم وضع ما يسمى بالمصائد الفورمورنية، حسبما أفادت به توادي صوفيا نائب مديرة المراقبة التقنية بمصلحة حماية النباتات على مستوى الوزارة، في لقاء جمعها أمس بـ«النهار»، حيث تساهم هذه الأجهزة -حسبها- في الكشف السريع عن النباتات ومحاولة إدخال هذه البكتيريا الخطيرة.

وأكدت صوفيا توادي، على أن نفس الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها على مستوى المعابر البرية، خاصة مع دول الجوار تفاديا لأية محاولة لإدخال فيروس «سوسة النخيل الأحمر» التي تتسبب في إتلاف أشجار النخيل.

وحسب مضمون الملصقات التي نشرت في المعابر الجوية، تحصلت «النهار» على نسخة منها، فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد وجهت تحذيرات شديدة اللهجة للمسافرين الذين يحاولون إدخال نباتات حاملة لفيروسات تتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية والغابات وحتى الحدائق.

ومن جهتها، أصرت مصادر جمركية بأن أعوان الجمارك المنتشرين عبر الحدود، يشددون الرقابة على أمتعة المسافرين لإحباط أي محاولة تسلل للبكتيريا التي تشكل خطرا حقيقيا على المحاصيل الزراعية.