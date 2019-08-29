طوارئ بمستشفى القليعة بسبب وفاة حامل ومولودها

يعيش مستشفى القليعة منذ ساعتين من ليلة اليوم الأربعاء حالة طوارئ حقيقية عقب وفاة سيدة حامل في الثلاثنيات من العمر رفقة جنينها في حالة غامضة.

وإنتشر داخل وخارج المستشفى العشرات من عناصرالأمن الوطني التابعين لأمن دائرة فوكة عقب إندلاع مناوشات بين أهل الضحية وعمال المستشفى .

وأكد لـ “النهار أون لاين” مصدر مسؤول بمديرية الصحة تسجيل وفاة سيدة وجنينها خلال عملية وضع مولودها.

وأكد ذات المصدر أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات صحية عانت منها السيدة مشيرا إلى تواجد كامل الطاقم الطبي .

من طبيبة نساء وتوليد، طبيب جراح،طبيب تخدير وإنعاش، طبيب أطفال، حاولوا بكل مجهوداتهم إنقاذ السيدة وجنينها إلا أنها فارقت الحياة.

ذات المتحدث نفى أي تقصير من قبل المستشفى، معلنا فتح مصالح مديرية الصحة لتحقيق معمق في القضية.