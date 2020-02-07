طوارئ بمستشفى تبسة بعد نقل رعية إفريقي مشتبه بإصابته بفيروس كورونا

شهد مستشفى عالية صالح بولاية تبسة، حالة إستتنفار، أمسية اليوم الجمعة، بعد نقل رعية إفريقي في وضعية صحية متدهورة.

وتواجد الرعية بمركز الحجز الإداري ببلدية بولحاف الدير قبل نقله من طرف رجال الحماية والدرك.

ووصل االرعية إلى المستشفى وعليه أعراض مرضية تشبه الانفلونزا وحمى مرتفعة تطلبت وضعه في غرفة العزل.

وتم تفعيل غرفة العزل وتخصيص طاقم خاص في إطار الإستعداد لمواجهة فيروس كورونا.

ووضعت كل الطواقم العاملة بالمستشفى كمامات وقائية وتم تحويل المرضى القادمين إلى إستعجالات أخرى

وبعد تقديم الإسعافات الأولية للرعية مع أخذ عينات لتحليلها من أجل تحديد سبب الاعراض.

كما شهد المستشفى حضور مدير الصحة ومسؤول مندوبية الأمن بالولاية.