طوارئ في الصين بسبب جدري القردة

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تشديد الرقابة على الزوار الذين يدخلون البلاد لمدة ستة أشهر. خوفا من دخول أشخاص مصابين بجدري القردة أو الجدري.

وأعلنت الصين، يوم الجمعة 16 أغسطس/آب، تعزيز ضوابطها على الأشخاص والبضائع. التي يحتمل أن تكون على اتصال بمرض الجدري (أو “جدري القرود). بعد التنبيه الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في مواجهة هذا المرض.

الجدري، المعروف سابقًا باسم جدري القرود، هو مرض فيروسي ينتشر من الحيوانات إلى البشر. وينتقل أيضًا عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب بالفيروس. ويتميز بشكل خاص بالبثور والحمى.

وقالت الجمارك الصينية في بيان إن الأشخاص القادمين من بلدان أو مناطق متأثرة بالجدري. و”الذين تعرضوا لحالات” من المرض أو الذين “يظهرون أعراضا”. يجب أن “يأخذوا زمام المبادرة للإعلان عن أنفسهم للجمارك” عند وصولهم إلى الصين.

وأضافوا أن “ضباط الجمارك سيتخذون التدابير الطبية وسيأخذون العينات والاختبارات وفقا للإجراءات”.

التدابير المعمول بها لمدة ستة أشهر على الأقل

علاوة على ذلك، يجب تطهير مركبات النقل أو الحاويات أو البضائع القادمة من المناطق المتضررة. “والتي تكون ملوثة أو من المحتمل أن تكون ملوثة”. بحسب البيان الصحفي. وتسري هذه الإجراءات اعتبارا من الجمعة ولمدة ستة أشهر.

وأبلغت السويد يوم الخميس عن أول حالة إصابة بنوع أكثر عدوى وخطورة من مرض الجدري. وهو المرض الذي أودى بحياة 548 شخصًا على الأقل منذ بداية العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدولة الأكثر تضرراً.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المرجح اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بالجدري المرضي المستوردة في أوروبا قريبا.

وكانت قد أطلقت أعلى مستوى إنذار دولي يوم الأربعاء في مواجهة عودة ظهور الحالات في القارة الأفريقية.