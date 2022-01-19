طوارئ في اليابان بسبب أوميكرون

أعلنت اليابان اليوم الأربعاء، فرض حالة شبه الطوارئ في العاصمة طوكيو و12 منطقة أخرى اعتبارا من بعد غد. لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية. أبلغت العاصمة اليابانية عن تسجيل 7377 إصابة جديدة وسط انتشار سلالة أوميكرون شديد العدوى بسرعة كبيرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا – في اجتماع لفريق مهام مكافحة كورونا التابع للحكومة. إن هذه معركة ضد فيروس غير معروف، لكننا نأمل في التغلب على هذا الوضع. من خلال الاستعداد الكافي بدون خوف مفرط.

ويسمح القرار لحكام طوكيو وعشرات المقاطعات الأخرى بمطالبة المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرًا والتوقف أو الحد من تقديم الكحول. ومن المقرر تطبيق الإجراء من الجمعة حتى 13 فيفري المقبل.

وتشعر السلطات اليابانية بالقلق من انهيار النظام الصحي داخل المستشفيات التي قد تمتلئ بمرضى كوفيد. حال استمرت وتيرة العدوى الحالية داخل البلاد. بما سيؤثر أيضا بشكل كبير على المزيد من كبار السن.

فضلا عن تنامي المخاوف بسبب النقص في العاملين الأساسيين بالأطقم الطبية.

وفي هذا الصدد، قال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني دايشيرو ياماجيوا. “نحتاج إلى منع انتشار العدوى بسرعة، نظرًا لاحتمال حدوث ضغط كبير على النظام الطبي في المستقبل القريب”.

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