طوارئ في اليابان بسبب أوميكرون
أعلنت اليابان اليوم الأربعاء، فرض حالة شبه الطوارئ في العاصمة طوكيو و12 منطقة أخرى اعتبارا من بعد غد. لمواجهة تفشى فيروس كورونا.
ووفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية. أبلغت العاصمة اليابانية عن تسجيل 7377 إصابة جديدة وسط انتشار سلالة أوميكرون شديد العدوى بسرعة كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا – في اجتماع لفريق مهام مكافحة كورونا التابع للحكومة. إن هذه معركة ضد فيروس غير معروف، لكننا نأمل في التغلب على هذا الوضع. من خلال الاستعداد الكافي بدون خوف مفرط.
ويسمح القرار لحكام طوكيو وعشرات المقاطعات الأخرى بمطالبة المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرًا والتوقف أو الحد من تقديم الكحول. ومن المقرر تطبيق الإجراء من الجمعة حتى 13 فيفري المقبل.
وتشعر السلطات اليابانية بالقلق من انهيار النظام الصحي داخل المستشفيات التي قد تمتلئ بمرضى كوفيد. حال استمرت وتيرة العدوى الحالية داخل البلاد. بما سيؤثر أيضا بشكل كبير على المزيد من كبار السن.
فضلا عن تنامي المخاوف بسبب النقص في العاملين الأساسيين بالأطقم الطبية.
وفي هذا الصدد، قال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني دايشيرو ياماجيوا. “نحتاج إلى منع انتشار العدوى بسرعة، نظرًا لاحتمال حدوث ضغط كبير على النظام الطبي في المستقبل القريب”.
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اليابان.. تسجيل 8 حالات جديدة بـمتحور “أوميكرون”
أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بمتحور “أوميكرون”.
ليصل عدد حالات الإصابة بهذا المتحور الى 12 حالة منذ بداية انتشار هذا المتحور في الأسابيع الماضية.
هذا وثبتت إصابة 8 أشخاص بالمتحور الجديد من فيروس كورونا لدى وصولهم إلى مطارات يابانية.
وذاك من أواخر نوفمبر حتى بداية هذا الشهر حسبما جاء في بيان لوزارة الصحة اليابانية.
وفي نفس السياق، تبين أن اثنين من المصابين امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصبي.
أين وصلا من ناميبيا في 28 نوفمبر على نفس الرحلة مع دبلوماسي ناميبي كان أول حالة مؤكدة في اليابان للإصابة بالمتحور “أوميكرون”.
في حين وصلت الحالات الـ6 المؤكدة الأخرى من الولايات المتحدة وموزمبيق والكونغو في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ليتم عزل أصحابها وفقا لوزارة الصحة اليابانية.
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قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أظهر أن قابليته على الإنتشار هي الأسرع من بين كافة المتحورات الأخرى.
وأوضح جاويد أن “قرار الحكومة بفرض قيود جديدة، يهدف إلى إبطاء إنتشار “أوميكرون”. وآمل أن يفهم معظم الناس أنه من خلال إتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة الآن. يمكننا تجنب إتخاذ إجراءات لاحقا. معربا عن أمله بأن لا نضطر إلى إتخاذ إجراءات جديدة في جانفي.
وشدّد على أن الخطة “ب” التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم أمس، ستخفف من سرعة إنتشار أوميكرون. مبينا أن “هذه الخطة تم تفصيلها بحيث يكون تأثيرها على قطاع الضيافة قليلا”.
وأضاف، أنه “من المرجح أن أوميكرون يؤثر على فعالية اللقاحات. إلا أن الجرعات المعززة تؤمن بعض الحماية، وهذه الإجراءات الجديدة ستمنح الوقت للأشخاص للحصول على جرعات معززة”. مجددا تحذيره من إمكانية الوصول إلى مليون إصابة بأميكرون بحلول نهاية ديسمبر الحالي.
كما أعلن أنه لا توجد خطة لفرض التطعيم بشكل إلزامي على عموم السكان في البلاد.