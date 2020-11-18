طوارئ في مدريد بعد إصابة “راموس” و”فاران” !

صداع جديد في رأس “زين الدين زيدان” قبل عودة المنافسة المحلية والقارية بعد إصابة كل من “سيرجيو راموس” و”رافا فاران”.

وكان “راموس” قد أصيب في مباراة منتخب بلاده “إسبانيا” أمام “ألمانيا” أين خرج في الدقيقة الـ 40.

في حين تعرض “فاران” لإصابة في مباراة منتخب بلاده “فرنسا” أمام “أوكرانا” وخرج بين شوطي المباراة.

ولحد الآن فإن “ميليتاو” لم يجهز بعد أين أصيب بفيروس “كورونا”، و”ناتشو” عاد مؤخرا فقط للتدريبات بعد أن كان مصابا هو الآخر.

يذكر أن “ريال مدريد” سيخوض العديد من المباريات القوية في شهر “نوفمبر” البداية ستكون أمام “فياريال” هذا السبت.

في حين سيواجه “إنتر ميلان” في دوري الأبطال الأربعاء المقبل.