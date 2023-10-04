طوارئ ومحاولة اعتداء مسلح ليلة “المولود” بعد حجز طاولة مفرقعات وألعاب نارية في “الشاطو”

حالة ذعر وطوارىء صادفت رجال للشرطة ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحي برج الكيفان. بالمكان المسمى ” الشاطو”، أين تعرض شرطيين. خلال دورية تفتيش روتينية، إلى محاولة اعتداء خطير بواسطة سكين، تخلله قذف بالشماريخ من طرف 3 شبان وجمع غفير من أبناء الحي.

وكشفت جلسة المحاكمة التي عالجتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء ، أين مثل ثلاث متهمين موقوفين بسجن الحراش. لمتابعتهم بجنح تتعلق باهانة هيئة نظامية والعصيان. أن الوقائع تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أين كان رجال الشرطة القضائية. لأمن العاصمة في دورية تفتيشية روتينية، تم من خلالها حجز كمية من المفرقعات والالعاب النارية معروضة للبيع على طاولة بالقرب من محطة القطار ” ترامواي”.

وخلال العملية استاء قريب البائع فخرج من المقهى موجها عبارات سب وشتم ثم التحق به صاحب السلعة المتهم الثاني. برفقة العامل بالمقهى المتهم الثالث قي قضية الحال.

وقام الاثنين بمحاولة الاعتداء على الشرطيين مشهرين في وجههما سلاح ابيض ” سكين” .

وأمام تأزم الوضع تهجم جمع من الشبان على سيارة الشرطة ” الفيتو” وقاموا باخراج السلعة المحجوزة ولاحول بالفرار بها.

وكللت العملية بإيقاف 3 متهمين فيما لايزال البقية محل بحث من طرف مصالح الأمن.