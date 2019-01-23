طوارىء في “بيتيس” بسبب “ماندي”

يعيش نادي “ريال بيتيس” حالة طوارىء حقيقية، بعد تحصل الدولي الجزائري، عيسى ماندي على إهتمام رسمي من العملاق الإنجليزي “آرسنال”.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية بأن “البلانكي فيرديس”، مُتخوفون كثيرا من فُقدان خدمات مُدافعهم الصلب، مُقابل قيمة مالية ضئيلة مُقارنة بمُستواه.

ويأتي هذا القلق، كون الشرط الجزائي، لخريج “رامس”، لا يتجاوز الـ30 مليون أورو، وهو المبلغ الذي يُعتبر في مُتناول “الغانرز”.

يُذكر بأن صاحب الـ27 عاما لا يزال مُرتبطا الى غاية 2021، مع أبناء الأندلس، وهو الذي إلتحق بهم صائفة 2016.