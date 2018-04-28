“طوارىء” في تونس بسبب بلايلي

تسبب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي في حالة طوارىء حقيقية داخل الترجي الرياضي التونسي، بعد إصابة عضلية تعرض لها، أمس الجمعة.

ويعاني صاحب المُراوغات السحرية من مُشكلة على مُستوى عضلة الفخذ، والتي ستكون سببا في حرمانه من المُنافسة لثلاث أسابيع كاملة

ويعيش أبناء “باب السويقة” حالة من القلق على نجمهم الأول كونه سيُضيع وبصفة رسمية مواجهة الأهلي المصري في رابطة الأبطال.

وكان اللاعب السابق لـ”أونجي” متواجدا في أفضل أحواله مؤخرا، خاصة بعدما إسترجع لياقته البدنية وهو ما إنعكس إيجابا على مُستواه.