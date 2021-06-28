طواف أعالي البحار الإسباني يرسو بميناء الجزائر

رسى اليوم الإثنين، طواف أعالي البحار الإسباني “EPSP TORNADO-P44” لحلف شمال الأطلسي، بميناء الجزائر، في توقف يدوم 3 أيام.ويأتي ذلك، في إطار التعاون العسكري الجزائري المشترك مع حلف شمال الأطلسي، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وقام قائد طواف أعالي البحار الإسباني، مرفوقا بملحقي الدفاع الإسباني والإيطالي، خلال هذا التوقف، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.ويهدف هذا التوقف لتعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري بين قواتنا البحرية وحلف شمال الأطلسي، حسب ذات البيان.