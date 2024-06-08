طواف الكاميرون الدولي للدراجات.. الجزائر تفوز بالمرحلة الثامنة

تمكن الدراج الجزائري، بن يوسف عبد الله، من تصدر المرحلة الثامنة، من طواف الكاميرون الدولي للدراجات 2024.

بعد أن قطع الدراج بن يوسف عبد الله، مسافة المرحلة 96 كلم، متقدما على مواطنيه حمزة مقنوش و البوركيني موني فانسو.

وللإشارة، إحتل الدراج الجزائري بن يوسف عبد الله، المركز الرابع في المرحلة السادسة لطواف الكاميرون الدولي لدراجات، وحاليا يتواجد في المركز الثاني، في الترتيب العام لطواف الكاميرون الدولي للدرجات، بفارق دقيقتين و45 ثانية عن المتصدر.