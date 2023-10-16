طواف بوركينا فاسو للدراجات.. المنتخب الوطني يشارك بستة دراجين

يشارك المنتخب الوطني للدراجات، بستة دراجين في طواف بوركينا فاسو 2023، المقرر من 26 أكتوبر الى 6 نوفمبر.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية للدراجات، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك فإنه تم انتقاء لهذه الدورة 6 دراجين ياسين حمزة المتأهل لاولمبياد باريس2024.

بالإضافة إلى نسيم سعيدي، وعبد الرؤوف بن ڨايو ، عبد الله بن يوسف وعبد الكريم فركوس بقيادة العميد عز الدين لعقاب.

وأضاف ذات البيان، أن المنتخب الوطني سينتقل يوم 24 اكتوبر الى وڨادوڨو تحت اشراف الناخب الوطني الجديد خليل تمرانت.

وبمساعدة المعالج عبد الرحمان بورزة والميكانيكي كمال توبدارين.

وكشف بيان الإتحادية، أن المنتخب الوطني سيشارك في هذا الطواف الى جانب 3 فرق من بوركينا فاسو و أحدا عشر منتخبا وهم: مالي ، كوت ديفوار ، النيجر، غانا، الكاميرون ، رواندا ، المغرب ، البنين ، غينيا كوناكري ونادي من بلجيكا .

كما أكد البيان، أن الطواف سيجري على عشرة (10) مراحل وبمسافة اجمالية 1259.2 كم على مسلك مسطح تغيب فيه المرتفات الجبلية والسباقات ضد الساعة فردي.

في حين ستكون اطول مرحلة تلك التي تربط كودوكو و بورومو على طول 153 كلم، وسيكون مسلك الطواف على النحو التالي: