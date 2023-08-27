طوال: “الاتحاد بوابتي نحو الاحتراف وسندافع بقوة عن لقبنا القاري”

أكد الوافد الجديد على تشكيلة اتحاد العاصمة، خير الدين طوال، بأن الاتحاد سيكون بوابته نحو الاحتراف.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، قال طوال: “الاتصالات كانت سهلة نوعا ما، اتصلت بي الإدارة واقتنعت بالمشروع.. لدي أهداف لتحقيقها وأتمنى أن يسهلوا احترافي”.

وعرج اللاعب القادم من أمل الأربعاء، للحديث عن أهدافه مع الاتحاد، وقال: “هدفنا واحد وهو التتويج باللألقاب أما هدفي الشخصي فهو الالتحاق بالمنتخب الأول ولما لا الاحتراف”.

وختم طوال: “سنلعب كأس الكاف للمرة الثانية تواليا، وسندافع عن لقبنا ونحتفظ بكأس الكاف.. لا بد أن نفوز باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي”.