طوال: “نملك أرمادة من اللاعبين للتنافس على البطولة”

أكد حارس مولودية الجزائر، عثمان طوال، اليوم الإثنين، عزم فريقه، على احراز بطولة هذا المسوم، بالنظر للتشكيلة الثرية التي تملكها المولودية.
وصرح عثمان طوال، لتلفزيون “النهار”: “بالنظر للأرمادة من اللاعبين التي نملكها، هناك بعض الضغط المفروض على الفريق في مرحلة العودة، لتحقيق لقب البطولة”.
وأضاف حارس العميد: “بقدوم المدرب نبيل نغيز، الغني عن كل تعريف، سنعمل معا، لبلوغ الهدف الذي نسعى إليه”.
وجاءت تصريحات الحارس عثمان طوال، خلال نزوله بمطارهواري بومدين، رفقة تشكيلة فريقه، العائد من المغرب.
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