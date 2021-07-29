طوال يُطلق مُبادرة لجمع الأموال من اللاعبين ودعم المُستشفيات

أطلق اليوم الخميس الحارس الثاني لفريق مولودية وهران عثمان طوال مُبادرة خيرية لدعم المُستشفيات التي تُعاني بسبب فيروس كورونا.

ودعا طوال عبر منشور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جميع اللاعبين الناشطين في البطولة الوطنية وكذا المحترفين في الخارج لعدم البقاء مكتوفي الأيدي.

وطالب “طوال” من جميع اللاعبين وقادة الفرق تبني المُبادرة والتبرع بمنحة واحدة للمُباريات أو أي مبلغ آخر من أجل شراء أجهزة الأكسجين.

وأكد طوال في منشوره أن أغلب اللاعبين يُدينون لفرقهم بمبالغ مالية معتبرة لكنه يعلم أن ذلك لن يُعيقهم في تقديم يد العون.