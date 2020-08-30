طواهرية: الأدوية المصنوعة محليا ممنوعة من الإستيراد

قال عبد الكريم طواهرية رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، أن السلطات العليا أعطت أهمية كبيرة للصناعة الصيدلانية في الجزائر.

وأضاف طواهرية، في إتصال مع ” النهار” أن وباء كورونا كشف عدة نقائص في المنظومة الصحية بالجزائر، على غرار ندرة الأدوية، غير أن تعيين وزير منتدب للصناعة الصيدلانية هو إضافة للقطاع وسيساهم في تطويره.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الدولة ستعمل على إستيراد المواد الصيدلانية الناقصة فقط والمواد المكملة لصناعة الأدوية محليا، مؤكدا أن الأدوية المصنوعة محليا ممنوعة من الإستيراد، مضيفا في ذات السياق أن الصناعة الصيدلانية تمثل 60 بالمائة من الحاجيات الوطنية.

وفي سياق ذي صلة، كشف طواهرية، أن الدولة عازمة على تفعيل صناعة الأدوية خاصة المواد البيولوجية وتصديرها نحو الخارج نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها القطاع.

وأضاف طواهرية، أن المجلس قدم إقتراحات للنهوض بقطاع الصحة والصناعة الصيدلانية على غرار وضع كافة الإمكانيات تحت تصرف الوزارات المختصة، بالإضافة إلى تجديد الوكالة الوطنية للأدوية للتوجه نحو البحث وتطوير القطاع الصحي.