طواهرية: الحرائق أتلفت 288 هكتاراً منذ بداية الصيف.. 399 برجا لتحصين الغابات

كشف جمال طواهرية المدير العام للغابات، عن إتلاف موجة الحرائق لـ 288 هكتارا من الغابات عبر عدة ولايات من الوطن منذ بداية فصل الصيف. معلنا عن تفعيل 399 برجا لتحصين المنظومة الغابية.

وقال طواهرية خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، إنه تم تسجيل 80 حريقا على مستوى 23 ولاية. أهمها سطيف وبجاية وتيزي وزو وتيبازة وبومرداس.

وفي معرض حديثه، عاد المتحدث إلى ما انتاب الفترة ما بين الثاني عشر والسادس عشر أوت 2021. حين تسبّب كابوس الحرائق الإجرامية في اثنتي عشرة ولاية، في تضرّر 1280 ألف هكتار منها 72 ألف هكتار.

كما أفاد طواهرية أنه ولتجنّب تكرار هذا السيناريو المأساوي تم الشروع في تكوين وتحسيس الساكنة بكيفية التصرف أثناء نشوب الحرائق وذلك بتقديم إرشادات ونصائح. مشيرا إلى المخطط المعتمد لضمان صيف آمن يرتكز أساسا على تنظيف الطرقات والمسالك وتكثيف الدوريات بالغابات. إضافة إلى وضع مراكز لمراقبة الحرائق “399 برجاً” في مختلف الفضاءات الغابية. التي ستعمل على إرسال إنذارات مبكرة بغرض التدخل الأولي مع أعوان الحماية المدنية.

وبخصوص إستراتيجية محاربة الحرائق. قال المتحدث إنّ الاستراتيجية ترتكز أساسا على جمع كل المعلومات لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الحرائق ووضع كل الآليات لتفاديها.

كما كشف طواهرية عن تجنيد فرق متكونة من الدرك الوطني والحماية المدنية ومديرية الغابات. خصيصاً للتحقيق والتعرف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرائق على المستوى الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور