طواهرية: “قررنا السير على خطى الدولة بدعم الرياضة من خلال فريق اتحاد الحراش”

كشف الرئيس الجديد للنادي الهاوي اتحاد الحراش، سفيان طواهرية، أهدافه المستقبلية مع الفريق، مؤكدا عزمه على تقديم الإضافة اللازمة.

وصرح طواهرية، اليوم الأربعاء، على هامش انتخابه رئيسا جديدا لاتحاد الحراش: “أوجه الشكر لأعضاء الجمعية العامة على انتخابي رئيسا للنادي الهاوي لاتحاد الحراش”.

كما أضاف: “نحن شركة عائلية تنشط في عدة مجالات على غرار مجال الطاقة، البناء وغيرها، واليوم قررنا الدخول في مجال الرياضة”.

وأردف: “لاحظنا بأن أعلى سلطة في الدولة الجزائرية، تمنح اهتماما كبيرا للرياضة في الجزائر، وقررنا أن نمشي على خطاهم”.

وأضاف طواهرية: “فريق اتحاد الحراس يستحق التواجد في مكانة تليق به، ونحن هنا لتقديم الإضافة اللازمة، لاعادة الفريق لمكانته الحقيقية”.

وتابع سفيان طواهرية: “أعد بأن لا أدخر أي جهد ماديا ومعنويا، وهدفنا الأول هو ضمان صعود الفريق للدرجة الأولى هذا الموسم، كما نسعى لتأسيس أكاديمية، كون اتحاد الحراش مدرسة قديمة في كرة القدم”.