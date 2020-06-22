طواهرية: لقاح كورونا جاهز.. والجزائر تبحث كيفية استيراده اليوم

كشف عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور عبد الكريم طواهرية، أنه تم التوصل للقاح ضد فيروس كورونا، من قبل عدة مخابر دولية.

وأوضح طواهرية، خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أن اللقاح دخل اليوم الإثنين، مرحلة التجارب على البشر، بعد ثبوت نجاعته على الحيوانات.

وقال طواهرية “عدة مخابر في العالم تقوم بتجارب لقاحات ضد الفيروس وهناك تقدم في هذه الأخيرة، خاصة وأن البعض منها دخلت مرحلة التجربة السريرية، وتم تجريبها اليوم على البشر، بعد نجاحها على الحيوانات”.

وكشف طواهرية أن هناك مخبرا –رفض ذكر اسمه- توصل إلى إنتاج لقاح ضد كورونا، سيكون متوفرا وبصفة مجانية خلال الأسابيع المقبلة.

وأفاد المتحدث، أن الدول الأوروبية قامت بتسجيل طلبية فاقت المليارين من هذا اللقاح.

وأضاف طواهرية “هناك اجتماع اليوم على مستوى لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، بخصوص استيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكمية الطلبية التي سنقوم باستيرادها”.

وأشار المتحدث، أن لقاح فيروس كورونا سينزل الأسواق نهاية شهر نوفمبر كأقصى حد.

وبخصوص فاعلية ودقة أجهزة الكشف السريع، أكد ضيف الصباح أن الأجهزة المتوفرة في الجزائر تخضع لتجارب قبل اعتمادها من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قبل تسويقها.

من جهة أخرى كشف طواهرية عن نقص ملحوظ في 100 دواء منها أدوية تخص أمراض السرطان والدم والجلد، لكنه أكد توفر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي يعد أصحابها الأكثر تضررا من وباء كورونا.