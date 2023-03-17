طواهرية يدعو إلى التآخي ونبذ الخلافات وتكريس ثقافة لم شمل

اجتمعت الأمانة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم الخميس، بالمعهد الوطني للبحوث والدراسات النقابية بالعاشور، برئاسة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالنيابة حمو طواهرية.

وقد استهل اللقاء بالترحيب بالإخوة الأمناء الوطنيين، ليتطرق بعدها لدراسة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة

كيفية مباشرة وإعداد برنامج عمل للفترة القادمة ينبثق من اللجنة التنفيذية الوطنية.

كما ألح الأمين العام بالنيابة على ضرورة بعث روح التضامن والتآزر والتآخي خاصة في هذه المرحلة التي تقتضي تظافر جميع الجهود ونبذ الخلافات وتكريس ثقافة لم شمل مع السهر على ضمان سير الهيئات والهياكل طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين.