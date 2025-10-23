طواهرية يعلن استقالته من رئاسة اتحاد الحراش

أعلن سفيان طواهرية، رئيس نادي اتحاد الحراش، اليوم الخميس، عن استقالته رسميًا من منصبه.

وعبّر طواهرية، في بيان عبر صفحة الفريق على فيسبوك، عن امتنانه لكل من دعمه خلال فترة عمله، من سلطات محلية وأنصار وأعضاء إدارة ولاعبين. مشيدًا بالروح العالية التي أظهرها الجميع في خدمة ألوان النادي رغم الصعوبات.

وختم بيانه بتوجيه الشكر إلى كلّ من سانده خلال فترة رئاسته. مؤكدًا أنه سيظل وفيا للنادي وداعما له من موقعه كمحب لأنصار الصفراء وتاريخها العريق.