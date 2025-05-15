طواهرية يوضح للجمهور الحراشي:”صمدنا من أجلكم.. وسنواصل حتى النهاية”

في رسالة مباشرة حملت كثيرًا من الصراحة والعاطفة، وجّه رئيس مجلس إدارة اتحاد الحراش، سفيان طواهرية، خطابًا مؤثرًا إلى جماهير النادي.

مستعرضًا من خلاله التضحيات التي بذِلَت خلال موسم صعب، والواقع الذي عاشه الفريق خلف الكواليس.

وقال الرئيس في بيان نشره رسميًا: “تصدرنا الترتيب بفارق نقطتين، وخضنا 14 مباراة خسرنا واحدة فقط. عدنا إلى سكة الانتصارات وبلغنا نصف نهائي كأس الجمهورية لأول مرة منذ 2009، وأعدنا الفريق إلى ملعب 5 جويلية بعد غياب 13 سنة أمام أكثر من 35 ألف مناصر”.

لكن رسالة طواهرية لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت تأكيدًا على النية الصادقة في بناء مشروع بعيد المدى. يشمل إنشاء أكاديمية، قناة رياضية، شراكات دولية ومشاريع استثمارية لضمان استقلالية النادي.

وفي البيان ذاته الصادر عن الهيئة المسيرة للنادي الحراشي، تم التطرق للجانب المالي. إذ أكدت الإدارة أنها واجهت فراغًا إداريًا وماليًا صعبًا. وأن خزينة الفريق كانت شبه فارغة. ما اضطرها إلى جمع ما يزيد عن 2.9 مليار سنتيم لتسوية مستحقات اللاعبين وإنهاء الموسم بشرف.

وتحدث البيان بصراحة عن واقع الفريق، مؤكدًا: “لا نتائج بلا رؤية، ولا رؤية بلا أدوات”. مشيرًا إلى أن الفريق كان على بعد 5 نقاط من الصعود، و7 نقاط لاحقًا عن المتصدر. رغم الظروف القاهرة التي رافقت المسيرة.

الرئيس طواهرية أوضح أيضًا: “لم يكن هدفنا مجرد البقاء، بل أردنا أن نزرع الثقة من جديد في نفوسكم”.

كما شدد على أن ما تحقق تم دون دعم خارجي أو تمويل من الممولين التقليديين، بل بموارد خاصة من أعضاء المكتب،. في وقت كانت فيه الإشاعات تحاول زعزعة استقرار النادي بشائعات عن بيع الفريق أو صراعات داخلية.

ووجّه رئيس الفريق رسالة خاصة إلى الجماهير قال فيها: “لن أخذلكم. وسأظل أعمل من أجلكم بقلب ينبض لحروف المجد. لا نريد منكم سوى أن تستمروا في دعمكم كما عهدناكم، لأن اتحاد الحراش لا يُختزل في أشخاص، بل هو مدرسة شعبية ومرآة للشارع”.

كما لم يُخفِ شعوره بالمرارة تجاه بعض الانتقادات العنيفة، لكنه أكّد في الوقت نفسه: “لن نرد بتصرفات تشوه صورة النادي، بل سنبقى ملتزمين بالحكمة والانضباط”.

وختم رسالته برسالة وجدانية قوية: “حسب رأيي، لا أحد يحق له التراجع أو التخاذل… نحن أقرب من أي وقت مضى لتحقيق العودة. ولكن نحتاج منكم وقفة جديدة، نحتاج طاقة الجماهير التي صنعت تاريخ الحراش”.