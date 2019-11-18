طوبال: “الشبيبة فريق كبير وسأساعدهم بكل ما لدي في الهجوم”

قدمت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، بشكل رسمي، لاعبها الجديد، المهاجم الليبي عبد السلام محمد طوبال، للصحافة.

وحضر اللاعب محمد طوبال، صبيحة اليوم الإثنين، بمقر نادي شبيبة القبائل، إلى جانب إدارة الفريق، للإعلان رسميا عن انضمامه للنادي القبائلي لمدة ثلاثة مواسم.

وصرح الدولي الليبي، لتلفزيون “النهار”: “سعيد بالإنضمام لشبيبة القبائل، التي تملك شهرة كبيرة، وتعد من أكبر الأندية الإفريقية المعروفة”.

وأضاف: “أكيد هناك ثقل مسؤولية أمام الأنصار، وهي ضريبة اللعب لنادي كبير مثل شبيبة القبائل، خاصة لما يلعب على ثلاثة جبهات”.

وتابع عبد السلام محمد طوبال،(26 عاما): “سأحاول تقديم كل ما عندي للشبيبة، في منصبي كمهاجم على الجناحين”.