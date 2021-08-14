طوبة يفتتح الدوري الهولندي بفوز أمام ألكمار وزروقي يسقط أمام فورتونا

حقق اللاعب الدولي الجزائري أحمد طوبة فوزا ثمينا رفقة فريقه فالفيك في إفتتاح مباريات الدوري الهولندي هذا الموسم بنتيجة 1-0 امام نادي ألكمار أزاد في مباراة شارك فيها المدافع الجزائري طيلة الـ90 دقيقة.

وفي مباراة أخرى من الدوري الهولندي عاد اللاعب الجزائري رامز زروقي للمشاركة الاساسية مع فريقه فينتي إنشخيده الهولندي بعد الإصابة التي تلقاها في المباراة الأخيرة على مستوى الركبة، إلا أن زروقي إكتفى بـ 61 دقيقة فقط حيث ترك مكانه لزيمله التشيكي ميشال ساديلاك في المباراة التي عرفت هزيمة فينتي إنشخيده بهدفين مقابل هدف واحد أمام نادي فورتونا سيتارد.