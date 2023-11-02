طوفان الأقصى: ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 9159 بينهم 3760 طفلا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إثر العدوان الصهيوني المتواصل لليوم 27 على قطاع غزة.

وحسب ما كشف عنه أشرف القدرة، فقد وصل عدد الشهداء إلى 9159 منهم 3760 طفلا و2326 سيدة والمصابين إلى 32000.

وكانت حصيلة سابقة للعدوان تشير إلى استشهاد 9061 فلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 15 مجزرة فى 24 ساعة .

كما حذر من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي، وكذا من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.

وفي الأخير ناشد المتحدث ذاته كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل.

وللإشارة يواصل الجيش الصهيوني لليوم ال27 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المواطنين والمساجد.