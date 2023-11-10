طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 11078

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،يوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 11078 شهيدا.

وكشف ذات المصدر، ان من بين هؤلاء الشهداء 4506 من الأطفال و3027 امرأة وإصابة 27490 مواطنا أغلبهم من النساء والأطفال.

حركة الجهاد الإسلامي: ادعاءات الاحتلال بوجود أنفاق تحت المستشفيات مجرد أكاذيب لتبرير جرائمه

كشفت حركة الجهاد الإسلامي،امس الخميس، أن تصريحات وزير دفاع الكيان حول مستشفى الشفاء تُنذر بارتكاب مجازر بحق المدنيين والمرضى.

وأضافت، أن ادعاءات الاحتلال الصهيوني بوجود أنفاق تحت المستشفيات محض أكاذيب لتبرير جرائمه.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي، أن وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى السبيل للعدو لعودة أسراه لبيوتهم.

كما حمّلت الكيان الصهيوني مسؤولية حياة أسراه في ظل الغارات الهمجية على القطاع.