طوفان الأقصى.. الجيش الصهيوني يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده إلى 311

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني، ارتفاع أعداد قتلى جنود وضباط الإحتلال بنيران المقاومة الفلسطينية.

وذلك منذ ال7 من شهر أكتوبر ضمن معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال ذات المتحدث، إن عدد قتلى جنود وضباط الإحتلال الصهيوني ارتفع إلى 311 قتيل.

وأضاف:”ارتفاع عدد من حصرناهم من المخطوفين في قطاع غزة إلى 239 بينهم عمال أجانب.”

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة، وذلك في اليوم 23 على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة قد أطلقت بتاريخ 7 أكتوبر عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.