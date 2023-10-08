طوفان الأقصى.. الكيان يعلن “حالة حرب”

أعلنت المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت”، أن الكيان الصهيوني أعلن رسميًا أنه في “حالة حرب”. بعد “طوفان الأقصى” الذي شنته كتائب القسام.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن مجلس الوزراء الأمني صوت لصالح وضع البلاد في حالة حرب رسميًا. ويمكنه القيام “بأنشطة عسكرية كبيرة”.

ويعطي قرار مجلس الوزراء الأمني الرفيع المستوى هذا الإعلان صفة قانونية تماشيًا مع القانون الأساسي للحكومة. الذي ينص في المادة 40 منه على أنه لا يمكن للكيان الذهاب إلى الحرب دون قرار حكومي.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بند الحرب. كان نتنياهو قد قال بالفعل إن البلاد في حالة حرب بعد عملية “طوفان الأقصى” على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل المئات.

غزة.. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني إلى 320 شهيدا

وإرتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الذي شنته قوات الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة بفلسطين إلى 320 شهيدا.

في حين، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء القصف على غزة ارتفع إلى 320 شهيدا، و2040 جريح.