طوفان الأقصى.. انفجار ضخم يهز تل أبيب

أفادت قناة الجزيرة مساء اليوم الأربعاء عن وقوع انفجار ضخم في منطقة تل أبيب الكبرى.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت قصفها تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي المقابل، قال جيش الإحتلال الصهيوني إن القبة الحديدية اعترضت صاروخين في منطقة تل أبيب دون تسجيل أضرار.

وللإشارة، يواصل جيش الاحتلال في اليوم الـ12 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.