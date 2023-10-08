طوفان الأقصى يعصف بالصهاينة.. مقتل قائد جيش وسقوط أكثر من 600 قتيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الكيان الصهيوني عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 قتيل في حصيلة غير نهائية”

وأشارت وزارة الصحة الاسرائيلية عن وصول 2048 جريحاً تم نقلهم إلى المستشفيات حتى الساعة 2 ظهراً. بينهم 20 موت سريري، 330 خطرة، 396 متوسطة، 967 خفيفة، 45 قلق و188 تحت التقييم الطبي.

كما أعلن الكيان الصهيوني عن مقتل قائد الوحدة متعددة المهام روعي ليفي في الاشتباكات مع فلسطينيين شرق قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الصهيوني، عن أسماء 18 ضابطاً وجندياً إسرائيليا قتلوا ليرتفع عدد الجنود القتلى الى 44 جندياً.

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت سابق من نهار اليوم الأحد، عقل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “أهلنا. في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي. أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم”.